日本消費電子巨頭索尼（Sony）跨足電動車，攜手日系車廠本田（Honda）打造的電動車品牌Afeela，4日在拉斯維加斯消費性電子展（CES）上亮相，預定2026年正式交車。

索尼與本田去年合資成立Sony Honda Mobility，雙方各持一半股權。公司執行長水野泰秀（Yasuhide Mizuno）周三在CES上介紹全新誕生的電動車品牌Afeela及首款原型車。

他透露，Afeela電動車預計2025年上半開放預購，但要等到2026年春季才會開始在北美市場交車。

Afeela電動車將由本田設在美國的12座工廠負責生產，鑑於電動車已深受美國消費者歡迎，將率先在北美市場上市。

水野表示，該公司首款電動車配備本田製造的安全裝置及駕駛輔助系統，並內建索尼的娛樂互動功能。他強調，開發該款電動車時，除了著重行車動態及性能，還有軟體和使用者介面技術。

根據水野的介紹，車子的前保險桿設有顯示幕，該公司稱之為媒體欄（media bar），可顯示車輛資訊與充電狀態，以此與電動車周遭的人和環境互動。

Sony Honda Mobility與電玩遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Game合作，採用Epic Game開發的遊戲引擎「虛幻引擎」（Unreal Engine），來幫車子設計介面。Epic Game的「虛幻引擎」技術，也被通用汽車應用到旗下的電動車Hummer EV。

水野自豪指出，Afeela電動車車身內外配備45個鏡頭和感測器，提醒駕駛路況強化安全性。