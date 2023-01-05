因HighAim Technology擁有完整生產設備及國內外大廠客戶，金雨（4503）5日公布擬以不高於每股256.93元，購買HighAim Technology公司94.85萬股，交易總金額不高於逾2.43億元，累計可取得HighAim18.97％股權，此次交易案，待公司2023年度股東會決議通過後進行。
至於HighAim Technology的股東，與公司關係是實質關係人，待洽定交易相對人後，另行公告。上述有價證券標的公司每股淨值117.53元。
金雨表示，公司可運用HighAim Technology製造資源，拓展大陸及歐美市場，並引進樺漢集團的助益，提升台灣及越南產能，預計可得到樺漢集團資源挹注，朝向5G+AI、雲端伺服器、遊戲機、智慧零售，及智慧充換電站設備運用發展，進而拓展公司經營規模。
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