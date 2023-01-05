九合一大選至全國縣市議長選舉，各黨違紀情形不斷，國民黨確定12日下午於中央黨部開考紀會，議處各縣市黨部黨紀處分與申訴案，其中包含前苗栗縣長徐耀昌遭撤銷黨籍案、苗栗縣長鍾東錦遭開除黨籍申訴案與去年底正副議長選舉跑票案。

國民黨考紀會主委李貴敏表示，這次案件太多，考紀會內雖會依案件類型初步排序，但會議當天還是會尊重與會考紀委員意見，決定什麼案子優先或延後審理，沒把握開一次會可以把所有案件都解決，若處理不完就春節後再另開會處理。

其中，徐耀昌因違紀助選遭撤銷黨籍案，李貴敏坦言，因牽涉到提名，處分者與徐各有一番道理，苗栗縣長選舉又選完了，案子「很敏感、很難處理」，看當天與會考紀委員怎麼詮釋黨內規範，也可能將相關可能衝擊納入決議的綜合考量。

此外，目前因案停權中的立委陳超明，此次縣長選舉中，與徐耀昌均為違紀為鍾東錦助選，是否一起處分？李貴敏說，要看地方有沒有送案，但畢竟屬同樣案情，若苗栗縣黨部沒有送黨紀懲處案，會再發函詢問原由、了解。

至於去年9月8日國民黨開除違紀參選苗栗縣長的鍾東錦黨籍，遭鍾提起「確認黨籍存在」訴訟，台北地院承審法官建議調解。李貴敏說，有呈報法院意見給黨中央，如果調解有助於減低訴訟成本，不要浪費資源的話，也沒有說不可以。

李貴敏也提到，鍾東錦對被開除黨籍已循黨內救濟管道提出申訴，12日有很大機會也會討論，屆時就讓考紀委員充分表達意見後決議。不過黨務人士坦言，鍾違紀參選事證明確，可黨紀處分選項單一，考紀會很難有彈性處分範圍，

近日前中常委蕭景田因涉賄選案遭交保，外界關注國民黨是否將進一步黨紀處分。李貴敏說，黨紀處分依規定要經一定判決，蕭的案子目前只是偵查階段被要求交保，法院審都還沒審，應無罪推定，現在處理還太早，但會尊重地方黨部意見。

但李貴敏表示，會詢問地方黨部是否要懲戒，若要懲處，須說清楚說明具體違反黨紀項目與規定，原則尊重地方，但若依據與標準不一致，中央考紀會才會介入；而若地方黨部未提案，12日考紀會有考紀委員欲討論，也會尊重。

考紀會原去年10月20日要開會審議徐耀昌撤銷黨籍案，但因出席委員未過半、至少11人出席而流會。李貴敏說，12日下午是多數考紀委員可出席的最大公約數時間，但目前確定可出席的考紀委員人數只有過半多一點，有點危險。

李貴敏表示，考紀會還在拜託能有更多考紀委員出席，希望這次一定要開成會，才能回應社會的期待。