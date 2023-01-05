日本流行音樂天后安室奈美惠2018年宣布退休，告別25年的歌唱生涯，回歸老百姓的生活，令粉絲萬分不捨。不過，近期日媒指出安室奈美惠受到南韓歌壇的感召，有機會重回舞台。

安室奈美惠能唱能跳，自帶超強的舞台魅力，即便歷經離婚、母親被殺等低潮，還是坐穩天后寶座，是20世紀末唱片最暢銷的亞洲女歌手之一，至今無人打破她的紀錄。安室奈美惠引退後，家鄉沖繩每年都會在出道日9月16號，邊播她的歌曲邊辦煙火大會。

安室奈美惠曾受訪表示，想退休的原因是聲帶受損，而且20幾歲就有想過引退，因此2018年非常堅決地告別舞台。安室奈美惠離開鎂光燈後，徹底消失在螢光幕前，但日媒《女性自身》5日報導，安室奈美惠有機會重返舞台。

報導指出，安室奈美惠閃電復出的機會不無可能，因為小室哲哉2018年含淚宣布引退，事隔3年再度復出。而安室奈美惠2011年曾跟南韓女團After School合作過，有聯絡的南韓演藝圈人士與主辦單位都很支持安室奈美惠復出，日本的音樂界人士也表示，南韓演藝圈在全球發揚光大，安室奈美惠似乎正在進行回歸計畫，有望重新站上舞台，讓忠實粉絲意外又期待。