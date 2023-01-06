新竹市長高虹安指出新竹棒球場有諸多缺失，並將把疑似偷工減料的缺失資料移送檢調；而竹市府工務處則表示，棒球場目前還未竣工，也還未啟動驗收程序。常在臉書評論時事的藥師林士峰表示，新竹球場還沒竣工驗收？原來這就是民進黨，「就算疫苗二期沒做完，也可以讓全民施打」。

藥師林士峰5日在臉書粉專表示，喔……原來新竹球場還沒竣工驗收啊⋯⋯那去年中怎麼會有人開球，還賣票辦比賽…。啊，沒事，原來是民進黨。就算疫苗二期沒做完，也可以讓全民施打。難道你要投國民黨嗎？

網友紛紛表示，「民進黨到現在還在硬拗。經過林智堅的事情，他們還沒學會：犯了錯、不認錯、還硬拗，將比犯錯本身更讓人民憤怒！沒關係，民進黨很多都是『高官』，離人民很遠。我們會再度用選票，讓他們感受到人民的滿腔怒火！」、「我真的會笑死，所以之前買票的民眾可以持票根退費嗎」、「這叫…『試營運』」。

也有網友表示，「讓我們繼續看下去，這個爛黨還想怎麼拗」、「還未竣工跟還未有使用執照是一樣的意思，就是不能使用，是在說什麼廢話？」、「還沒竣工能打球？能收費？」