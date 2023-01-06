私刑正義是否正確，一直是各界爭辯不休的話題。一宗發生在40幾年前的德國「復仇媽媽當庭槍斃性侵犯」事件，至今仍是同類案件的焦點，而最近一部有關該案的YouTube影片曝光後，也再次引發全球網友的激辯。

經營酒吧的瑪莉安（Marianne Bachmeier）在1980年5月5日，如往常叫7歲女兒安娜（Anna Bachmeier）起床，卻因孩子賴床與對方發生口角，女兒一氣之下，連早餐都沒吃，就衝出家門在附近閒晃，而被有多項性侵前科、受到化學閹割的35歲鄰居克勞斯（Klaus Grabowski）盯上。

兇嫌克勞斯與女童安娜。（圖／翻攝自推特）

瑪莉安直到女兒超過下課時間仍未返家，才驚覺有異，到學校確認孩子今天沒到校上課後，立刻報警協尋，未料等待她的是，克勞斯的女友向警方舉報「男友承認殺害安娜」的絕望消息。克勞斯供稱，自己沒有侵犯與殺害安娜的意圖，只是用「來看貓」哄對方到家裡，辯稱是安娜威脅他如果不付錢，就要告訴媽媽，導致自己因精神疾病引發情緒失控，失手勒斃安娜。

被閹割的性侵前科犯疑似侵犯並殺害女童的案件，驚動當時德國社會，也讓1981年3月的開庭受到各界高度關注。馬莉安則在3月4日的第3天庭審時，當庭拿出預藏的手槍對克勞斯連開8槍並命中7發，還在對方當場死亡時說著：「媽媽為你報仇了。」

這起事件引爆當時乃至後世的爭辯，法院則在1985年6月依「瑪莉安有重大創傷及長期憂鬱，符合開槍時不受自主意識控制行為」的精神鑑定，裁定讓因過失殺人和非法持有槍械、被判6年徒刑的瑪莉安提前假釋出獄。然而，僅過11年，瑪莉安就因胰臟癌病逝，享年46歲。

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