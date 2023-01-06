《菸害防制法》修法內容備受矚目，相關條文仍在協商中，但藍委林為洲3日揭疑因受到美方施壓，讓民進黨立院黨團高層下令支持政院先前版本，即有條件開放加熱菸，痛批根本是超大型翻車現場。胸腔科名醫蘇一峰5日在臉書發文直批政府稱「加熱菸屬於電子3C產品不必去管」，痛批「你知道你在講什麼嗎？」他強調高醫曾通報年輕人使用加熱菸會產生急性肺炎重症（大白肺），立院開會如果沒有專家為什麼不找他過去？

「政府：加熱菸屬於電子3C產品，不必去管。你知道你在講什麼嗎？」蘇一峰在臉書痛批，「立院開會協商的現場如果沒有新型菸品的專家，為什麼不找我過去！？」

蘇一峰5日又發文補充說明：加熱菸用電子加熱金屬燃燒菸草，本質當然還是菸品不是3C產品，過去研究發現使用加熱金屬燃燒的加熱菸反而導致過敏比例增加。高醫曾通報年輕人使用加熱菸(會)產生急性肺炎重症（大白肺）。

蘇一峰數天前的發文附圖中曾分享大白肺的X光片，並說明：基本上這樣的大白肺（肺炎重症）死亡率高達五成以上，年輕人才有機會活下來。呼吸器、藥物、醫護人員，缺少一個絕對死....就算活下來也會遺留下肺纖維化.....肺纖維化越早期治療效果越好。

蘇一峰5日的最新發文則強調：「胸腔醫學會表達堅決反任何菸品，包含電子菸和加熱菸！菸就是菸品，絕對不是什麼3C產品！」並附上台灣胸腔暨重症加護醫學會的聲明稿，強調從源頭立法做好妥善管理，才能為民眾健康主動把關。

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