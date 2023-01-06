中國大陸國家統計局官網日前公布數據，PMI（官方製造業採購經理指數）連續4個月下滑。但對於中國大陸經濟2023年是否持續走下坡，前立委郭正亮5日在節目《全球大白話》中指出，美國才有可能因為失去俄烏戰爭、歐洲資金流入等利多陷入衰退，反而中國大陸的GDP在今年有望達到美國8成，且美國勢必會擔憂中國大陸將經濟實力轉為軍事力量。

郭正亮表示，儘管國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃預估中國大陸2022年的經濟增長可能會持平或低於全球，但現在基本上每個主要經濟機構的評估，中國大陸的經濟成長率都不會低於4%，真的要讓中方經濟成長放緩，除非這幾個月的疫情迅速擴大，但據他的了解，中國大陸是希望能在二月到達峰值，三月慢慢下降。

另美國多家大型金融機構認為，美國會在今年會陷入衰退，郭正亮對此則稱，還是要對比更多機構，才能做出比較公正的分析，至於美國會不會對北京政府展開更進一步的抵制，他認為一定會，因為中國大陸去年的GDP就已經接近到美國的77%，今年更有可能突破8成，對美國來說是一個巨大的威脅。

郭正亮也提到，去年由於俄烏戰爭，主導北約，歐洲的錢都跑到美國，才讓美國的經濟稍微活絡一點，但今年可沒有這種好事。他懷疑，美元今年恐怕不會升值，且中美兩方會有明顯的消長，美國也會擔憂，中國大陸將經濟力量轉為軍事投入，一定會找各種方法來阻止中國擴張。