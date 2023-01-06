哈利即將於10日出版的回憶錄《備胎》（Spare）有諸多細節被《衛報》（The Guardian）搶先取得，其中包含2005年，查爾斯將卡蜜拉娶進門，此前遭兒子們「苦苦哀求」勸阻，哈利提到，因為擔心她會成為「邪惡繼母」。

綜合《鏡報》(The Mirror)及《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，薩塞克斯公爵哈利在書中直指繼母為「另一個女人」，透露和威廉從不會干涉父親的感情生活，唯一的請求就是不要走入第二段婚姻，但歡迎她加入家庭。還提到，查爾斯認知到，比自己高人氣的前妻黛安娜過世後，要讓大眾接受卡蜜拉有難度，此前就試圖贏得孩子們的支持。不過哈利表示:「第一次見到她(卡蜜拉)像被針扎了一次，只要閉上眼睛，就不會感覺任何疼痛…」甚至暗示，卡蜜拉把第一次和王室成員見面的消息洩漏給媒體。

對於小小年紀就要承受母親車禍去世的打擊，內心的瘡疤揮之不去，這也讓哈利對於親情有了不同見解。「我記得當時在想，該不會她會殘忍對待我，但如果她像所有故事裡的邪惡繼母一樣就好了。」更爆哥哥的料，稱威廉其實一直懷疑卡蜜拉，這讓他感到困惑和精神折磨，直到確定是真的之後，他第一時間感到後悔當初沒做得事、說得話。

該書要等到下週二才會在英國上市，就如各大媒體報導，許多內容摘要早已洩露。像是西班牙版本書名譯為《活在陰影中》，劈頭就能感受挑釁發言:「為了梅根、亞契、莉莉貝…當然，還有我母親。」

文章來源：Prince Harry 'begged Prince Charles not to marry Camilla' and feared she would one day be his 'wicked stepmother', his new book claims
文章來源：Harry 'begged' Charles not to marry Camilla and accuses her of leaking stories
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