哈利即將於10日出版的回憶錄《備胎》（Spare）有諸多細節被《衛報》（The Guardian）搶先取得，其中包含2005年，查爾斯將卡蜜拉娶進門，此前遭兒子們「苦苦哀求」勸阻，哈利提到，因為擔心她會成為「邪惡繼母」。

綜合《鏡報》(The Mirror)及《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，薩塞克斯公爵哈利在書中直指繼母為「另一個女人」，透露和威廉從不會干涉父親的感情生活，唯一的請求就是不要走入第二段婚姻，但歡迎她加入家庭。還提到，查爾斯認知到，比自己高人氣的前妻黛安娜過世後，要讓大眾接受卡蜜拉有難度，此前就試圖贏得孩子們的支持。不過哈利表示:「第一次見到她(卡蜜拉)像被針扎了一次，只要閉上眼睛，就不會感覺任何疼痛…」甚至暗示，卡蜜拉把第一次和王室成員見面的消息洩漏給媒體。

對於小小年紀就要承受母親車禍去世的打擊，內心的瘡疤揮之不去，這也讓哈利對於親情有了不同見解。「我記得當時在想，該不會她會殘忍對待我，但如果她像所有故事裡的邪惡繼母一樣就好了。」更爆哥哥的料，稱威廉其實一直懷疑卡蜜拉，這讓他感到困惑和精神折磨，直到確定是真的之後，他第一時間感到後悔當初沒做得事、說得話。

該書要等到下週二才會在英國上市，就如各大媒體報導，許多內容摘要早已洩露。像是西班牙版本書名譯為《活在陰影中》，劈頭就能感受挑釁發言:「為了梅根、亞契、莉莉貝…當然，還有我母親。」