九合一選舉綠營慘敗，一味打抗中保台牌證明失靈。前立委郭正亮5日在《亮劍台灣》節目中強調，未來藍綠要站在一個共識上去跟大陸溝通談判，叫：「我們都願意維護中華民國主權，這個不是台獨」來思考。未來賴清德一定會逐漸提出中華民國的論述，否則台獨工作者標籤洗不掉。侯友宜也提出台灣不是強國棋子，以此區別國民黨不會再成為兩岸買辦，對美有更高自主性。因此2024總統選舉的論述會是比較健康的。

「維護中華民國主權這個不是台獨，從這個角度大家去思考。」郭正亮表示，我們就從這個台灣多數的共識出發，民進黨也好，國民黨也好，就不要去扯你們是中華民國、我是台灣，或者你是台獨、我是統派，不要去扯這個，就站在一個共識上，叫作：我們都願意維護中華民國主權。

郭正亮說，想辦法從這裡出發，跟中國大陸做談判、做溝通，這樣是不是會有比較好的出路？「以上就是我收集，我覺得在2024逐漸會發展的一些論述的基調。」

「我認為，未來賴清德一定會逐漸地提出中華民國的論述！」郭正亮指出，因為如果他不這樣走，他那個台獨工作者是洗不掉的！他一定要回到中華民國的論述，才能夠發展到和平保台這個論述上，兩個接上。樂觀期待賴清德、鄭文燦、邱太三這些民進黨內最聰明的腦袋來思考這方面的問題。

郭正亮還提到，國民黨方面就侯友宜，他也是提出了一個非常好的題目，叫作：台灣不是強國的棋子。用這樣來區別，國民黨不會再成為兩岸的買辦，也會在對美的政策有相對於蔡英文更高的自主性。「我們也希望侯友宜未來能進一步發展這方面的論述。」

「從這裡出發，我認為2024年的台灣的總統選舉，它的論述會是比較健康的。」郭正亮強調，不會像過去都是統獨扣帽子，投降、同路人，帽子滿天飛，這會比較有利於台灣往前走，進一步來尋求兩岸突破的可能性。