路透社報導，6、7日這兩天正值東正教聖誕節，俄國總統普丁（Vladimir Putin）昨日(5)宣布「停火36小時」，這也是長達10個月戰爭以來，第一個重大停火協議。

克宮發布最新聲明表示，鑒於俄羅斯東正教主教基里爾（Patriarch Kirill）呼籲，領導人已指示軍隊於當地時間週五(6)中午12時至週六(7)午夜0時，停止對烏克蘭疆土各方接觸線進行攻擊。

文章來源：Putin orders ceasefire in Ukraine over Orthodox Christmas - Kremlin
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