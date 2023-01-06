路透社報導，6、7日這兩天正值東正教聖誕節，俄國總統普丁（Vladimir Putin）昨日(5)宣布「停火36小時」，這也是長達10個月戰爭以來，第一個重大停火協議。

克宮發布最新聲明表示，鑒於俄羅斯東正教主教基里爾（Patriarch Kirill）呼籲，領導人已指示軍隊於當地時間週五(6)中午12時至週六(7)午夜0時，停止對烏克蘭疆土各方接觸線進行攻擊。