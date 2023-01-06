獅子是草原上的王者，頂級的獵食者，若出現在人來人往的街上，引發的恐慌可想而知。就有網友PO文表示，在路上竟然出現獅子，讓他嚇到六神無主，結果對方一回頭後秒笑場，原來是隻經過偽裝的鬥牛犬。

男網友在《爆廢公社二館》PO文大罵「王八蛋，把我嚇到了」，原來是路上出現滿頭鬃毛的公獅，還大刺刺走在路中央，相當霸氣，其後腿肌肉看起來更是相當結實有力，但直到對方回頭才發現，只是一隻戴著鬃毛的鬥牛犬。

「公獅」轉頭後路人才發現竟是鬥牛犬偽裝的。(圖／翻攝自Jorell Turano臉書)

網友紛紛留言：「傳說中的背影殺手」、「未免也太像」、「看到臉就忍不住笑出來」、「穿著獅皮的鬥牛犬」、「原來是鬥牛犬，還以為是沙皮狗」、「牽著牠出門都沒人敢靠近了」。

實際上，這組照片出自菲律賓網紅Jorell Turano臉書，Turano愛犬成痴，也時常分享並參與救援浪犬行動，但也十分愛惡搞自己的愛狗，過往就數次將鬥牛犬打扮成獅子，並上傳照片，騙倒一堆網友。