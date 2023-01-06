韓國大勢男團SF9成員達淵，出道以來憑藉帥氣長相和清亮歌聲，深受粉絲歡迎，今(5日)他突然缺席粉絲活動，經紀公司特地發聲明解釋原因，表示當天達淵在汗蒸幕遇到一名民眾洗澡途中，心臟突然驟停倒下，他為此第一時間聯繫醫院，並協助對方做緊急處置，這樣的暖舉曝光後，獲得外界和粉絲一致讚賞。

綜合韓媒報導，達淵在平時光顧的汗蒸幕中，恰好遇到一名民眾心臟驟停，他聽從119指引，盡全力協助搶救，並在之後將民眾移交給醫護人員才離開，也因為這件事，經紀公司與達淵商量後，宣布取消1月5日的粉絲活動，讓他好好休息以及平復情緒，同時謝謝粉絲們的諒解與支持。

經紀公司解釋達淵缺席粉絲活動的原因。(圖/微博)

可惜的是，後來這名民眾被送往附近醫院後，仍搶救不治，對此，南韓論壇Theqoo有不少網友表示哀悼，留言寫下：「精神上一定有些負擔，但是什麼都別想，先趕快休息吧」、「你很冷靜又厲害，就算救護人員口頭指引，我一緊張很有可能出錯」、「很遺憾那個人最後死了，但你真的已經盡力了」。