官員與目擊者表示，阿富汗北部興都庫什山脈地區（Hindu Kush）今天發生規模5.8地震，導致首都喀布爾（Kabul）等阿富汗多地強烈搖晃。

根據德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences），這次地震震源深度189公里。

路透社駐地人員回報，巴基斯坦的伊斯蘭馬巴德（Islamabad）、巴國西北部部分區域，甚至遠達印度新德里（New Delhi）都有強烈震感。

阿富汗北部巴達克珊省（Badakhshan）官員阿瑪迪（Mahzudden Ahmadi）告訴路透社，省內震央附近地區晃得「非常強烈」，當局正在確認是否有災情或傷亡。

巴達克珊省費薩巴市（Faizabad）28歲居民奈爾（Ashraf Nael）說：「（地震）威力太強了，一開始我們沒移動，之後愈晃愈大，我們才離開（房間），持續晃了大約30至40秒。」

不過目前尚無傷亡消息。

去年一場規模6.1的地震為阿富汗東部帶來浩劫，奪走超過1000人性命。（譯者：楊昭彥）1120106