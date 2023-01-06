《無邊》記錄2018台灣第一支南極長征隊歷經48天的旅程。（後場音像紀錄工作室提供）

台灣南極探險隊成功抵達南極點合影。（後場音像紀錄工作室提供）

楊力州感謝家人的支持，讓他無後顧之憂前往南極拍攝。（後場音像紀錄工作室提供）

導演楊力州最新力作《無邊》，記錄2018台灣第一支南極長征隊隊員由橘子關懷基金會創辦人劉柏園、主持人宥勝、超馬選手陳彥博、以及大學生林語萱和吳昇儒，共5人所組成，歷經48天旅程，以徒步15天350公里的挑戰旅程。該片記錄著南極長征途中隊員和自己的心靈及景況，是他創作20多年來，最深沉的自我省思與反芻的作品。昨（5日）舉辦首映會，楊力州聊到好友齊柏林2016年因墜機意外離世，他無意間對家人說出：「如果掉下來的是我，好像也沒什麼不好。」開啟一路與自己直球對決「內觀」心路歷程。

以往都是拍攝紀錄著別人的故事及生命歷程的導演楊力州，在經歷只有3、4天沒有暴風雪，平均溫度零下30度以下的南極，感受著南極的暴戾、南極的寬容、在南極的召喚下，第一次正視自己的人生，歷經4年與自己內心南極直球對決的紀錄片，坦誠地呈現在眾人面前。他表示，明白《無邊》只是一個示範，希望透過該片鼓勵與他面臨相同境況朋友們「去做你害怕的事！勇敢的面對自己心中的那個南極」，並稱，如同片中「大地之母」的絮語「暴風雪過去了，我們都撐過來了，在這個無邊之境要好好道別，好好道謝。」

楊力州也不忘感謝家人的支持，尤其是太太朱詩倩，她同時也是《無邊》監製，讓他無後顧之憂前往南極拍攝，甚至在好不容易每人可以打昂貴的1分鐘衛星電話回家報平安時，太太也用30秒簡短回應「沒事就好，等你回來！」而他出發南極前簽下生死狀，寫好遺書藏在平常用的背包，「那時覺得這趟若沒回來也沒關係！」沒想到出發2週後就被女兒發現，當時女兒還不准媽媽洗他的枕頭套，也會偷背他的背包，用他之前的雪鏡、雪鞋，獨自落寞地待在牆角。回來後，平常獨立的女兒抱著他睡了1年多，「彷彿深怕我又不見」，一趟南極之旅回來，體悟到，沒有什麼比陪伴更重要。

《無邊》今（6日）在台上映。