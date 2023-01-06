《鬼玩人：復活》血腥、驚悚的程度更加升級。（華納兄弟提供）

《鬼玩人：復活》將於4月20日在台上映。（華納兄弟提供）

經典恐怖片《鬼玩人》系列全新重啟的作品《鬼玩人：復活》（Evil Dead Rise）昨公開限制級預告，故事場景從原本的森林轉移到城市中，描述一對感情疏離的姊妹在重逢後發生變故，不僅被迫與附身肉體的惡靈展開殘酷的生死戰鬥，更必須面對如噩夢般的家庭成員，血腥、驚悚的程度更加升級，讓網友看得頭皮發麻，

該片由《嬰魂不散》導演李克寧（Lee Cronin）擔任編劇及執導，找來莉莉蘇利文（Lily Sullivan）、艾莉莎薩瑟蘭（Alyssa Sutherland）、摩根娜戴維斯（Morgan Davies）、嘉布麗葉兒埃霍爾斯（Gabrielle Echols）以及奈爾費雪（Nell Fisher）演出，在該系列中大戰各種邪靈的主角「艾許」布魯斯坎貝爾（Bruce Campbell）雖未回歸演出，但也與系列創作人山姆雷米（Sam Raimi）一同擔任監製。

《鬼玩人：復活》將於4月20日在台上映。