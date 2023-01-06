40歲蕭玉芬曾為「南台灣小姑娘」成員，近年鮮少公開露面，談到感情狀況，坦言已單身5年，她過去與圈內前男友交往7年，一度論及婚嫁，最後卻不歡而散，對方現在也已婚，並憶起前男友是基督教，2人曾一起參加過「藝起發光」。

她表示，「第一次接觸我在打瞌睡，後來看到沒有音樂、字幕的影片，看著看著不自覺地流眼淚。」直到雙方分手後，她也退出了，鬆口說：「氛圍不搭、不是我想要的，現場禱告會很激動。」她當時沒受洗、沒奉獻，「因為姊姊走了，爸媽是拿香拜拜的，如果我受洗，就不能拜拜了。」

她最近正忙籌備新專輯，表示首次跟師兄逛春聯大街，覺得十分新鮮，過往幾乎都是在工作度過，今年將會空出時間，好好陪伴家人，享受圍爐的溫暖，被問到兔年期許，蕭玉芬笑說當然會希望能找到人生伴侶，「年齡不是問題，過往男友都比我小一點，選擇男友條件首要標準則是不能吸菸。」