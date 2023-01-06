男團「B.T.O.D」近期找來同門「師妹」梁舒涵合作新歌〈要不要約一下〉，而這也是梁舒涵加盟新公司後的第一首作品，B.T.O.D成員子賢、張龍、淇揚以及梁舒涵四人皆參與創作，並找來過去與頑童合作、製作出許多好歌的製作人梯依恩TeN操刀，花了兩個月以上的時間，前前後後修改數十次，才終於完成這首歌。

梁舒涵表示，這是她第一次全程參與一首歌的製作，從發想、寫歌寫詞、討論定案到最後的成品完成，也透露其實這首歌跟她一開始想的完全不一樣：「本來跟公司討論的時候，我想可能是甜美清新的小情歌，結果張龍很快的隔天就丟出他的想法跟DEMO，我一聽我整個傻眼，怎麼變舞曲了！」一度卡住，不知如何是好，在和經紀人及製作人梯依恩TeN花了很多時間聊天、溝通想法之後，才慢慢開始接受、嘗試這不同的風格。

而前陣子一直忙碌於《全明星運動會4》的子賢，在歌曲製作前期經常無法參與，也因此對於歌曲的發想並沒有加入討論，一開始也對這首歌抱持著懷疑，子賢笑說：「那時候聽到這首歌的主題，當下甚至想著『要確定欸？』但聽到歌曲以及自己寫了歌詞，就覺得這首是氣氛很好、很好聽的歌，完美呈現了年輕人無局想要約一下出去玩的心理。」

B.T.O.D與梁舒涵也於日前完成新歌MV拍攝，從天還沒亮就開始準備，一整天跑了保齡球館、滑板場、練舞室等多個充滿年輕元素的地點拍攝，也特別找來新MV導演合作，希望能展現年輕人的多元魅力，呈現最真實的樣貌。

淇揚認為這次MV拍攝中，他最喜歡的部分是平面拍照：「導演希望這次作品能讓觀眾感覺到我們很自在很real的一面，所以拍攝了很多平面照片來當影像的編輯素材，我們都很自然的完成拍攝，心態也比以往放鬆，拍攝的體驗滿好的！」