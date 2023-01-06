【愛傳媒游毓蘭專欄】行政院才在1月4日宣布發放6000元的超徵稅收，1月5日就已有詐騙集團以手機簡訊的方式，來誘騙民眾點選連結上當！

即便數位發展部、打詐國家隊都已紛紛設立，詐騙的行銷手法卻遠比政府更好，速度更勝於政府效率。

在此，特別呼籲所有民眾，政府 尚未宣布發放的時間與方式，且 政府不會以簡訊方式通知民眾領取，因此，所有通知領取的簡訊都是假的！切勿點選簡訊中的任何連結！並請關閉小額付款功能，致電165仔細查證！

另外，更請蔡政府儘速確定發放方式與時間，相關單位並應立即因應並遏止詐騙集團的行徑，勿讓民眾再度成為詐騙集團的受災戶。

年關將近，請所有民眾小心詐騙，對於任何懷疑的簡訊，也請仔細查證，妥善保護自己與荷包！

作者為立委、前警大教授

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