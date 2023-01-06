【愛傳媒黃珊珊專欄】新年開始，紐約天氣也暖和些，至少不用再穿發熱褲，十度左右反而舒適，到處都有供應暖氣，天氣也比較乾燥，其實比台北的溼冷更讓人親近。

紐約的汽車數量非常多，停車費也相當貴，地鐵是大家移動最常使用的交通工具，而馬路上已有自行車專用道，就畫在人行道旁邊，自行車專用道外側才是路邊停車，自行車專用道已成道路的一部分，和我印象中的紐約很不一樣，我記得小孩十歲左右時來紐約，那時剛剛有CITY BIKE，紐約本來就是一座塞車的城市，但是紐約市政府成功把一線道路變成自行車專用道，讓我很驚訝。

紐約很有遠見，這也是未來台灣2050淨零碳排的綠運輸目標，UBIKE在台北也有十年歷史了，看來，我們還需要更勇敢一點。

我現在正坐在中央公園旁的咖啡店看著往來的人潮，已經很久沒有這樣的悠閒，這是學生時期才會做的事情，沉靜下來，還真有點想家、想媽媽、想小俠、想兒子、想工作夥伴們、還有在台灣每天幫我加油打氣的朋友們，我很快就會回去啦！

和從台北來出差的朋友到洛克斐勒中心附近的餐廳午餐，我們在台北反而沒空聚餐，他說我的氣色比在台北好很多，當然，好吃好睡十多天，腳扭傷又不能亂走，到時回去，白白胖胖，要減重啦！

作者為前台北市副市長

照片來源：作者提供。

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