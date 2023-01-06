本刊《CTWANT》稍早報導演出《機智校園生活》的男星林輝煌，日前遭爆和一名女子交往又曖昧同門師妹，讓他氣得尋求法律途徑並公開爆料平台的對話截圖，如今事件大逆轉，在爆料平台與林輝煌取得聯繫後，要求爆料者將林輝煌的對話螢幕錄影下來當成證據，沒想到爆料者就封鎖爆料平台，讓爆料平台驚覺是粉絲作圖造假，趕緊標記林輝煌向他道歉，並表示未來將更嚴格審查爆料內容。不過該爆料平台疑似因這起事件遭到檢舉，如今帳號已經消失關閉。

林輝煌遭到一名自稱是前女友的人爆料，指出兩人交往一年，卻在去年發現林輝煌曖昧同門師妹，更表示兩人分手後男方開始討要交往期間送的東西，這些對話都提供給了爆料平台「地下國度姐姐」，而該平台也在收到爆料後開始標記林輝煌本人，並開嗆內容都是真實，要對方把素質拿出來。

林輝煌收到指控後第一時間就反駁，並表示將委託經紀公司尋求法律途徑自清。（圖／翻攝自林輝煌IG）

這讓林輝煌相當錯愕，把爆料者所提到的時間當天行程公開，「請問我哪來的時間跟別人吃晚餐？麻煩爆料者能出來解釋一下嗎？最後隨意散播謠言者如果不道歉，那將會請經紀人尋求法律途徑！！」，凱渥經紀公司也向《CTWANT》表示「去年工作滿檔連休息時間都不夠更沒有交友時間，這完全子虛烏有。」。

爆料平台遭粉絲欺騙，在未充分查證下就出手指控林輝煌，結果爆料翻車自己帳號也沒了。（圖／翻攝自IG）

最後林輝煌和該爆料平台對質，該爆料平台一開始還相當強勢，不認爆料者是作圖，甚至開嗆要爆料者提供螢幕錄影，來證實不是作圖。豈料爆料者一被要求後，竟然就封鎖該平台，讓該平台驚覺是遭到無聊粉絲利用了，趕緊發出多篇動態向林輝煌道歉，並表示「第一次這麼錯愕，傷害到無辜的人，真的對他非常抱歉」，並表示未來會嚴格審查爆料內容，不然無辜者受害。晚間該爆料平台在道歉後，無預警帳號消失，疑似遭到檢舉或逃避未查證就造謠的責任。

爆料平台被爆料者封鎖後，連發多篇向林輝煌道歉。（圖／翻攝自IG）

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