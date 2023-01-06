美國就業數據顯示，儘管聯邦準備理事會（Fed）多次升息來抑制通貨膨脹，勞動市場表現依舊強勁，華爾街股市主要指數今天收跌1%以上。

道瓊工業指數下挫339.69點或1.02%，以32930.08點作收。

標準普爾500指數挫跌44.87點或1.16%，收3808.10點。

科技股那斯達克指數下滑153.52點或1.47%，收10305.24點。

費城半導體指數下跌50.94點或1.98%，收2518.52點。（譯者：楊昭彥）1120106

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