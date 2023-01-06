新竹市長高虹安5日指出，在會勘新竹棒球場的過程中，隨機挖取淺層土壤，竟然發現廢棄磚頭、石頭和電線。身為桃園龍馬棒壘球協會理事長的國民黨桃園市議員黃敬平透露，他聽地方營造業者講，一看就知道，那是被當成土方回填的。

針對新竹棒球場竟挖出廢棄磚頭等東西，黃敬平5日在《關鍵時刻》節目中表示，這個事情爆發時，他聽地方的一些營造跟土方、及有做公共工程的業者講，一看就知道，那個是當成土方回填的。也就是土方挖走的時候，土尾回填到一些廢棄物的東西，而且他們咬定不敢開挖。誰敢開挖？那是棒球場要比賽的地方，然後又有停車場，要開挖又要花多少錢，除非沒有球員受傷，沒有被人家注意的話，誰敢動不動去開挖？

黃敬平接著指出，開挖球場是重大的事情，除非把工程停擺，所以地方上就傳聞說，那些看到的營造說，他們很有膽、很敢這樣做。

被問到有人監工，怎敢這樣做？黃敬平表示，所以才會傳聞那個廠商工地主任竟然可以隻手遮天，還做出很吃力的樣子，把電線整個拔起來，然後把它處理掉。照理說，工地主任做任何的動作，必須跟工務單位聯繋，新竹市政府一定有工務局的人，棒球場也有一個體育相關單位的主管，一定要通知這兩、三個單位的人，然後要跟他們講，有這個狀況，可不可以處理？但工地主任並沒有這樣做，而是直接拔掉。

黃敬平表示，難怪新竹市政府會懷疑營造廠商，工地主任竟然都可以這樣隻手遮天，而這也涉及幾乎像毀屍滅跡、滅證，才會移送檢調。