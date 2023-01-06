近年犯案手法及型態日新月異，為提升鑑識量能，讓警方能在最快時間內掌握犯罪跡證，循線將歹徒繩之以法，屏東縣警察局投入千萬元經費，從去年開始在東港、里港、內埔、潮州、枋寮以及最南端的恆春分局設置「刑事實驗室」，讓鑑識人員在刑案現場採樣後，能夠就近、最速進行分析省去送件檢驗的舟車往返時間，日前發生在屏東、震驚全國的「美女通訊行店長遭擄殺案」及「旅館遭勒殺女屍案」均因鑑識迅速而鎖嫌犯破案，也是促成「刑事實驗室」加速設立的重大契機。

以往發生在屏東縣的刑案，鑑識工作都得交到屏東市的屏東警察局本部去進行，由於屏東縣轄區南北狹長，光是海岸線就有136公里，光是資料往返就得耗費2、3個小時，而現在屏東縣各分局廣設刑事實驗室並配置鑑識人員，除少數如DNA等高階鑑定仍須送往刑事局化驗，其餘刑案的立即鑑識均可在地完成，加速了辦案的效率，這也是目前全國各縣市警局中的創舉。

2021年4月，民風純樸的屏東市發生一起震驚社會的「假車禍、真擄殺甜美人妻」案件，當時55歲的黃東明迷戀29歲的曾姓通訊行店長，不顧對方已婚身分，屢次以續約門號、手機設定等理由藉機接近曾女並瘋狂追求，還對她毛手毛腳，女方多次拒絕，並向警方提告求助，沒想到黃男竟由愛生恨，痛下殺手。

去年屏東市發生「假車禍、真擄殺甜美人妻店長」案件，鑑識人員在死者身上採集多處跡證，讓凶嫌黃東明的惡行一一還原，無所遁形。（圖／翻攝照片）

黃男計畫多時，先向不知情友人商借轎車，並在曾女上班的通訊行守候，等到她下班後開車尾隨，行經萬丹1號橋時，從後追撞製造假車禍，第一時間黃不是將曾女送醫，竟然將人擄走關押在一處閒置民宅，還做出猥褻行為，最後逃離現場，任由曾女香消玉殞，惡行重大，屏東地院今年8月一審依殺人等罪宣判無期徒刑，家屬則打算上訴。

這次事件與前一年發生的台南長榮女大生命案，2條人命催生了《跟蹤騷擾防治法》，去年11月立院三讀通過後，今年6月開始施行，讓民眾與警方在面對相關事件，都有相關法律可依循；而通訊行命案發生地的屏東，縣警局從去年起在東港分局成立南部首間「刑事實驗室」，日前也在其他5個分局同步設置，搭配鑑識中心派駐各分局的鑑識人員，希望在刑案發生的第一時間，就能透過跡證還原案情，提升檢警的辦案效率，將歹徒繩之於法。

「對於鑑識人員來說，抓到犯嫌只是開始。」屏東縣警局鑑識科長許清桂說，以黃東明犯下的這起案件為例，他犯案前應經過縝密計畫，到案後還一度誤導警方辦案，加上偵訊時供詞反覆，相當狡猾，甚至辯解他因想救對方，才會開車載人離開現場，而曾女在被警方發現時雖然衣著完整，鑑識人員仍從死者身上的蛛絲馬跡找到線索，包括遭綑綁的方式、嘴唇上殘留的DNA等，都指向黃對曾女有非分之想，不僅殺人、還有強制猥褻的變態行徑，也就是靠著這些證據，才能讓檢方辦案、法官判刑有所本，讓犯嫌難逃法網。

今年9月發生的旅社殺人案，邱姓犯嫌勒死女友後展開環島大逃亡，沒想到其中一枚關鍵指紋竟是在犯嫌車上的寶特瓶取得。（圖／翻攝照片）

今年9月，一名46歲的林姓女子被發現陳屍在屏東火車站前的一處平價旅館，警方調查與她同時入住的70歲邱姓男友涉有重嫌，他供稱因為財務糾紛失手殺人，犯案後騎著女子機車逃亡，先到屏東火車站將機車及手機丟棄，又搭計程車到高雄鳳山火車站，再搭火車先逃往台東，隨後一路繞過整個北台灣到台中過夜，南返高雄又回到台中，逃亡3天跑了超過1300公里的里程。

林女被發現時頸部有勒痕，嘴巴、鼻子都被膠帶貼住，鑑識人員仔細採證，再與外勤員警調閱監視器比對，確定邱男涉有重嫌，且邱男在案發前騎乘腳踏車來與林女見面，鑑識人員在腳踏車上的一個寶特瓶採集到邱男的指紋，也讓警方全力鎖定追緝，成為破案的關鍵之一，讓「環島大逃亡」的邱男束手就擒。

許清桂指出，現今講求科學辦案，透過長時間專業人才的培訓、各類新式設備、數位科技的導入，已經大幅提升鑑識及分析證物能力，若能透過網路整合及設置據點來克服距離上的限制，在偵破各項案件，彙整各單位資料上，更能事半功倍，隨著刑事實驗室的廣設，配合派駐各分局的鑑識人力，就算是位於國境之南的屏東，不論是各類刑案或毒品取締，甚至是高齡人口的照護，都能派上用場。

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