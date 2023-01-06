《鋒迴路轉2：抽絲剝繭》（GlassOnion）在Netflix上架之後，馬上霸榜電影類冠軍，延伸自2019年大成功的《鋒迴路轉》（KnivesOut）同一個宇宙觀。同樣找來大堆頭演員包括艾德華·諾頓、凱特·哈德森等人出演，還有包括休葛蘭、伊森霍克、鋼琴大師馬友友、小威廉絲、籃球巨星賈霸、喬瑟夫·高登李維在內的更多驚喜客串。由前007丹尼爾·克雷格飾演的私家偵探貝諾瓦·白朗，這次要解開的，又是什麼棘手的複雜案件？

2019年上映的《鋒迴路轉》是個非常有19世紀風情的古典故事，如同福爾摩斯或阿嘉莎·克莉絲蒂筆下的密室殺人，成熟融合了所有經典偵探故事中的關鍵元素：大宅中的富豪老主人在歡慶85歲生日之夜離奇割喉自殺，而派對中的眾家族成員及幫傭人人都有嫌疑。一個封閉房間中的死亡事件，死因爲自殺或他殺？到底是誰痛下毒手？突然出現在辦案現場，莫名介入警方辦案的白朗，在查案過程中，陸續突破眾人的心房，從蛛絲馬跡之中，拼湊出關於死亡的真相。看似老派的故事情節，在導演兼編劇雷恩·強生機鋒處處的佈局下，不負觀眾地演出了一場華麗的賽局。

三年之後，《鋒迴路轉》續集終於捲土重來，丹尼爾·克雷格也從007龐德身分正式退休，終於不用再飛簷走壁及各種特技武打，冷靜用腦推理就好。跳過院線上映，直接上架Netflix的《鋒迴路轉2：抽絲剝繭》是偵探白朗遇上的第二個案件。因為疫情生意清淡，只能在家耍廢的白朗總算接到了一單委託，與《鋒迴路轉》相同的是，這次找上白朗的，又是一個結構精巧離奇的富商謀殺案，或說是，企圖謀殺案。

凱特·哈德森、艾德華·諾頓也在片中軋一角。（圖／Netflix提供）

身兼編劇及導演的雷恩·強生擅長以精巧的結構及機鋒台詞推進劇情，讓整部電影變成一個大型的密室殺人解迷遊戲，從裡到外，都有連貫主題性及視覺。《鋒迴路轉》的被害者，大宅老主人是個著名的懸疑推理小說家，而電影的故事全貌以及推進過程，就打造成古典推理小說的樣貌，從畫面就能夠聞到書香；而到了故事主角是科技新貴的《鋒迴路轉2：抽絲剝繭》，就能發現導演從視覺開始，直接使用完全不同的敘事手法和解謎邏輯。

電影一開始，四散各地的主角們都收到了一樣的巨大木盒，裡面是富商邁爾斯的生日邀請函——邀請「破壞者」好友們一起搭船前往希臘的島嶼豪宅，參加神秘解謎劇本殺慶生會。同樣看似沒有開口的密封木盒，也送到了此前不久，才被邁爾斯用計趕走的合夥人安蒂手上。而她的出現，讓所有好友們都瞠目結舌，從此開始，原先的劇本一路走歪，劇本殺遊戲演變成真正的殺人事件。被困在島上，求助無門的一眾好友、富商及偵探白朗互相懷疑，把洋蔥外皮一層一層剝開，讓事件真相逐漸浮出水面。

當劇情進行到中後段，我們才會發現，從頭到尾都行蹤詭異的安蒂，原來早在幾天前就遭到謀殺。而她的雙胞胎妹妹海倫則是假扮姊姊，再密邀神探白朗一起暗中查案。從一開始，海倫就完全沒有打算照著遊戲規則來，原本要用盡各種巧勁和算法才能打開機關的謎題邀請函，海倫直接用錘子就直接敲爛，接著一路用自己的方式過關斬將，和白朗聯手，像剝開洋蔥皮一樣逐步直搗核心。從木箱，到孤獨的島嶼上閃閃發亮，獨自佇立的玻璃洋蔥玻璃屋，海倫都用自己的方式一路打過去，過關斬將到最後，乾脆直接把整個洋蔥烏和小島都炸了，炸掉所有脆弱的透明表象，滿天煙花帥氣爆表。

《鋒迴路轉2：抽絲剝繭》緊抓近年熱門的「仇富」主題，丹尼爾克雷格飾演偵探被委託破解富商謀殺案。（圖／Netflix提供）

而富商邁爾斯口中那群號稱「破壞者」的朋友們，直到最後根本沒有成功破壞任何東西，只是一群附著在利益之上的寄生蟲，而打破虛華的「體制」，徹底毀滅這場華麗嘉年華的海倫，才是整個完美賽局之中，真正實踐了「破壞」行動的「破壞者」。

潮水退了，才會看見誰沒穿褲子。這句近年常聽到的金句，常被用於網路泡沫化中起起落落的各種畸形爆紅現象。充滿現代感的《鋒迴路轉2：抽絲剝繭》就是個當今社會的縮影，每個角色你都能找到既視感很強的對照組，緊抓近年熱門的「仇富」主題，電影瀰漫著濃濃的機鋒、高級幽默以及諷刺玩笑，除了嘲弄當今各種社群及網路亂象，甚至連好萊塢明星熱愛自創各種裝神弄鬼的食物品牌都沒放過，一起笑了一波。「鷹眼」傑洛米·雷納成了辣醬老闆，而前「小丑」傑瑞德·雷托在電影中則是推出了酒精濃度高達9%的康普茶，兩樣商品都對劇情推進大有幫助，當然，不管是辣椒醬或者酒精康普茶當然都是假的商品，兩位巨星也算是另類地在本片客串軋上一角。

《鋒迴路轉2：抽絲剝繭》Netflix播映中

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