台中民宅惡火屋內多人受困，66歲陳姓男屋主因行動不便住一樓，火災當下即時爬出，向鄰居求救，屋內其餘5人被發現時已無生命跡象。（取自記者爆料網）

台中民宅惡火屋內多人受困，66歲陳姓男屋主因行動不便住一樓，火災當下即時爬出，向鄰居求救，屋內其餘5人被發現時已無生命跡象。（取自記者爆料網）

台中大里區東南路1處住宅6日凌晨3時52傳出火警，台中市消防獲報後出動消防車17輛、救護車8輛、人員84名前往搶救。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中大里區東南路1處住宅6日凌晨3時52傳出火警，台中市消防獲報後出動消防車17輛、救護車8輛、人員84名前往搶救，除1名66歲男子自行脫困外，消防人員於現場救出5位民眾OHCA（無生命跡象）送醫；據了解起火原因是男屋主誤以為屋內有蛇，企圖用火燒蛇時意外引發火警。

台中消防局指出，現場為3樓建築物起火燃燒，火勢於4時22分控制、5時25分撲滅，現場燃燒面積共約140平方公尺，現場1名66歲男子自行脫困外，搶救人員於屋內救出5名民眾OHCA送醫，分別送往大里仁愛醫院、中山附醫及亞大附醫等院搶救。

據《記者爆料網》指出，該戶住家為8口人家，當時有2人不在家，除了屋主逃出來，62歲女屋主、在3樓的38歲大女兒和大女兒的6個月男嬰、屋主32歲二兒子及11歲曾姓孫子，5人均無生命跡象。

起火原因疑似是男屋主誤以為屋內有蛇，用高粱酒淋蛇點火，沒想到引發火警，火警當下大女兒的丈夫在國外工作、還有屋主大兒子在嘉義工作，逃過一劫。