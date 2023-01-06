每年一度世貿年貨大展將自6日至9日於世貿一館展出，今年共邀來115家廠商，使用近300個攤位，熱鬧迎兔年；過去3年，在雲林北港朝天宮媽祖鑾座駐駕庇佑下，年貨展皆如期舉辦，5日由外貿協會董事長黃志芳與北港朝天宮董事們擔任主祭官再度迎來北港媽駐駕。

北港朝天宮媽祖今年除了實體駐駕外，亦首度在年貨展結合XRSPACE，帶來新台潮宮廟元宇宙，民眾可以在元宇宙體驗參拜、點光明燈、擲筊、蓋鐘與抽籤詩等獨特應用，塑造獨一無二的虛擬媽祖聖殿體驗經驗。

同時每年於朝天宮攤位詢問度超高的春節限定「擲筊拿好禮」活動也強勢回歸，擲到愈多聖筊，領的開運禮愈大，勢必炒熱年貨展現場氣氛。

今年展覽主打年菜、春節禮盒外等，亦號召茶、酒廠商共同參與，展前官網預約就有機會在展中抽中野生旭蟹砂鍋魚頭、黃金鮑魚佛跳牆年菜組、韓國鍋具組等好禮，此外還能預約參與的開運燙金紅包免費拿、新春拍貼好運來、擲筊拿好禮、年菜美食免費試吃、伴手禮試吃品鑒會等系列活動，不僅有玩有吃有拿，還能一站購足年節必備商品。