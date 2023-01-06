小甜甜在昨(5)日發出一篇5000字長文，還原整起事件的真相，更憶及被老公家暴的種種辛酸。舉凡因不聽話遭宋逸民飆罵；被吳東諺、白家綺堵在警局攔人阻擋驗傷，引發外界熱議，「藝起發光」的臉書更被網友砲轟留言佔滿。對此，小甜甜老公(宋晉賢)也在今(6)日凌晨公開夫妻爭執的3則影片回擊，而小甜甜更在貼文底下直接留言開戰，並出動警察處理，再次引爆輿論。

小甜甜老公今日凌晨約2點左右曬出長文表示：「我們夫妻在1月3日，已經談了離婚協議。」並以他的角度提起整起家暴事件真相，指出：「我老婆所說的都不是真相，她Po出來的保護令，並沒有將調查的結果完整呈現出來。」更強調：「身為男人，就算是太太再怎麼樣的挑釁和一直不停的踹我，我也都不應該還手，我很抱歉，對不起！」

此外。小甜甜老公更PO出1則聲明影片以及3則夫妻間爭執影片，從影片中可見，小甜甜夫妻兩人在床前開始起爭執，小甜甜不停質問老公，而宋晉賢則是滿臉不耐煩的轉過身體，似乎不想多談。

對該則貼文，不只網友們群情激憤，紛紛留言砲轟，小甜甜看完宋先生的說明全文後，也直接在底下嗆聲：「你不要刪文唷，因為我的保護令是你有對外說明不實，我能立刻報警處理。大家都不用留言，因為警察過去處理了，剛好他違反了我保護令散播不實的幾條內容。」

小甜甜在貼文底下留言回應。(圖／翻攝自小甜甜老公臉書)

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