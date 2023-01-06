美聯幫眾院投票10輪 麥卡錫（Kevin McCarthy）還沒過當選議長門檻

歷經3天11輪投票後， 麥卡錫（Kevin McCarthy）依舊沒通過聯邦眾議院議長的得票門檻。然而，除非議長出爐，否則議會無法運作。

據CNN和《紐約時報》（The New York Times）6日報導，由於5名共和黨杯葛，麥卡錫已破了164年紀錄，成為呼聲最高，但難產時間最長的議長候選人。儘管他大幅讓步妥協，想要消除自家人反對，但似乎仍無法說服這些強硬派。

就在麥卡錫備感挫折之際，拒絕支持他的共和黨反麥陣營主要成員蓋茨（Matt Gaetz）又天外飛來一筆，在周四晚的第11輪投票中，提名美國前總統川普為候選人。而並沒有規定要求，眾院議長一定要是眾議院議員。

在共和黨內雜音不斷的情況下，他似乎連第11輪投票也無法過關。由於眾院議長遲遲未選出，當選的新議員也無法宣誓就職。相對的，就在共和黨內鬨之際，民主黨卻十分團結，力挺他們推出的眾院議長候選人紐約州眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）。