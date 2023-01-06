金管會公布外資進出最新統計，受美國聯準會（Fed）發言維持鷹派基調影響，外資2022年12月小幅調節、淨匯出約7.8億美元，終止連2月淨匯入。累計全年淨匯出達135.8億美元（約新台幣4170億元），且賣超台股達1兆1415億元，雙創歷史新高。

金管會統計，外資去年12月淨匯出約7.8億美元，終止連2月回補，使累計淨匯入略降至2160.16億美元，但第四季合計仍反手淨匯入約88.92億美元，終止連3季淨匯出。不過，累計全年淨匯出仍高達135.8億美元，超越2008年的128.37億美元、改寫新高紀錄。

外資去年1、2月合計淨匯入52.46億美元，使累計淨匯入金額創2348.42億美元新高。惟受聯準會數度升息影響，僅於5月、10月、11月分別淨匯入26.96億、4.56億及92.16億美元，12月小幅淨匯出7.8億美元，其餘6個月則分別淨匯出達25.37～68.9億美元。

外資去年12月小幅調節匯出，證期局主秘黃厚銘推測有3大原因，除了美國聯準會發言仍維持鷹派基調，主要國家央行升息、產業前景波動等不確定因素影響，使得整體外資對台股操作轉趨保守，不如10、11月明顯回補。

而外資去年全年淨匯出金額創高，黃厚銘分析主要受3大因素牽動，包括俄烏戰爭爆發導致地緣政治動盪、各國通膨壓力升溫等衝擊市場信心，以及聯準會多次升息影響資金動向，使得外資操作因此趨向保守。

台股加權指數去年12月下跌4.99％，外資再度轉為賣超820.22億元，包括對上市股票賣超712.08億元、對上櫃股票賣超108.14億元。累計外資全年對台股賣超達1兆1415億元，亦創歷年新高，其中對上市股票賣超達1兆889億元、對上櫃股票賣超525.97億元。