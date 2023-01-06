生技股股王藥華藥(6446)2022年度為血癌新藥Ropeg拿到美國FDA藥證後，完整的第一個年度，全年度營收衝至28.82億元，年增339.31%。藥華藥指出，日本團隊對在2023年上半年取證抱持樂觀態度，目前積極投入做好上市前的準備，希望能在取證之後，開始貢獻營收。

藥華藥2022年12月營收2.51億元，月減20.6%，年增124.5%，12月營收以罕見血癌新藥Ropeg(P1101)美國銷售為主。由於11月底的感恩節假期及12月的聖誕長假，美國藥廠普遍營運趨緩。再加上12月10日至13日血液學年會(ASH)的舉行，血液科醫師工作天數更為減少，故12月營收較前月略減。另外，新加坡、澳門地區銷售啟動，開始提供病人自費使用。

2022年是藥華藥拿到美國FDA藥證之後，完整的第一個年度。在美國子公司全力佈建通路與保險給付下，去年第4季美國營收貢獻較第3季有顯著的成長，藥華藥預期2023年仍將維持成長態勢。

董事長詹青柳、執行長林國鐘、科學長林俐伶等高階經營團隊，將分頭飛往舊金山，出席1月9至12日的第41屆JP Morgan Healthcare Conference(摩根大通健康醫療大會)。美洲地區總裁Meredith Manning 女士，並將於大會代表公司發表大型演說。