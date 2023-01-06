小甜甜（張可昀）昨(5日)寫下千字文，揭露被老公「宋先生」家暴的過程，以及被宋逸民等教會成員脅迫不能報警的內幕，未料，她老公凌晨公開夫妻爭執的影片反擊，坦言是「小甜甜先動手挑釁」，對此，小甜甜稍早發文提出3點質疑：「是誰指使你出來說這些謊的」。

小甜甜老公(宋晉賢)凌晨公開夫妻爭執影片，接著反擊：「我老婆所說的都不是真相，她PO出來的保護令，並沒有將調查的結果完整呈現出來」，更強調：「身為男人，就算是太太再怎麼樣的挑釁和一直不停的踹我，我也都不應該還手，我很抱歉，對不起」，對此，小甜甜則是留言反擊：「警察過去處理了，剛好他違反我保護令，散播不實內容」。

小甜甜隨後在臉書發文，表示看到老公臉書發文內容後，感到相當震驚，坦言：「我真的已經完完全全不認識這樣的你了」，接著提出3點質疑：「是誰指使你出來說這些謊的？是誰幫你寫聲明稿讓你照著唸的？是誰教唆你偷我的手機再把我手機影片存到你的手機的（你知道這犯法嗎？）」。

對此，好友林利霏也在PO文底下留言，坦言對於宋先生的PO文感到震驚，接著指出：「他說謊有打草稿耶，真的是看著稿唸！我只知道他唯一說對的是你們確實1/3談離婚，因為去之前我們大家透過電話幫甜甜禱告，談完之後甜甜有打電話給我告訴我結果」，最後更難掩怒火嗆聲：「你們這些人真的是藝起說謊協會」。

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