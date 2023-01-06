三星電子在CES 2023開展前，曝光全新Neo QLED量子電視、MICRO LED、三星OLED電視，以及多款設計生活系列產品和周邊配件，今年由創新產品組成的豪華陣容主打更完整的連結整合能力和個人化使用體驗。三星今年藉由智慧家庭平台SmartThings實現全生態圈的多裝置無縫整合，使用戶的日常生活更便捷。

三星最新Neo QLED 8K和4K量子電視專為滿足消費者的各式需求而產生，三星以先進Neo量子AI高效處理器，支援量子Mini LED背光之14-bit影像處理與AI影像升頻技術，實現更加精確的控光技術與立體景深強化Pro等功能，使畫面清晰立體，栩栩如生。

2023年三星MICRO LED電視尺寸從50到140吋，MICRO LED為模組化顯示器，不受形狀、比例和尺寸限制，能完全依照消費者的需求客製化，且無論採用何種配置，無邊框設計彷彿將畫面場景延伸至真實空間，全面放大沉浸感受。

此外，為提供消費者更多元的觀看選擇，三星2023年OLED電視推出55、65和全新77吋超大機型。新品更搭載專為三星Neo QLED量子電視研發的金屬量子點顯色技術和OLED AI高效處理器，既能保有OLED核心優勢，也能突破亮度和色彩再現的技術限制。

最後，為提供更全面的觀賞體驗，三星所有智慧電視均支援Samsung TV Plus，三星含廣告的免費串流電視（FAST）與隨選影音平台，囊括全球逾1,800個頻道，其中50多個頻道為三星自有經營，目前服務範圍已遍及全球24個地區，合計4.65億台三星電視和行動裝置。平台內容完全免費，不須另行下載、訂閱或使用其他裝置，即可直接收看。