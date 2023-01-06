氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日冷空氣前緣掠過，北、東偶有局部短暫雨，下午起氣溫漸降、晚轉乾，連日迎風面濕涼多雨停歇。各地區平地氣溫：北部14至21度，中部13至25度，南部14至26度，東部14至25度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明(7)日乾冷空氣南下，各地晴朗、陽光下舒適，明晚至下週(8)日晨，因「強輻射冷卻」加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右。下週日白天起至週一(9日)冷空氣明顯減弱，氣溫逐日回升；各地晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大；下週一中高層雲系逐漸移入，南台灣近山區偶有零星飄雨的機率。

吳德榮表示最新模式模擬顯示，下週二(10日)微弱東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中高層雲系移入，西半部近山區偶有零星飄雨的機率；各地氣溫略降，北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。下週三(11日) 微弱東北季風減弱、下週四至週六(12至14日)，大氣逐漸增暖、水氣多，為「暖陽如春」易起霧的型態。第10天(15日)鋒面抵達、變天；模式仍在調整其模擬誤差，應持續觀察。