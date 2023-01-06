曾經擔任護理師的網紅謝侑芯近日分享搭機的火辣影片，只見她原本穿著嫩黃色的連帽外套，下秒拉開裡面竟然啥都沒穿，直接露出白花花的胸部，幾秒後才拉上拉鍊坐好，短短6秒的影片曝光1天，就吸引了百萬人觀賞，22萬人狂讚，不少網友驚呆直呼，太辣了！

網紅謝侑芯，擁有超級傲人的好身材，昨天在推特（Twitter）上分享一則超火辣的影片，文字部分只寫著「敢不敢？」就引起網友暴動，影片觀賞次數也飆破百萬，22萬多人狂讚。

從影片中可見，謝侑芯在機上座位穿著嫩黃色的連帽外套，配上水汪汪的大眼睛，整個人看起來很可愛，沒想到下秒她就把外套拉鍊拉開，而裡面什麼都沒穿、直接露出整個胸部，她則俏皮地吐舌頭，慢慢把拉鍊拉上。仔細一看，影片背景有個戴橘帽、穿黑衣的男子，全程都看著窗外風景，完全沒注意到旁邊香豔火辣的場面。

影片吸引百萬人朝聖觀賞，引起網友熱烈討論，「姐姐太牛了吧」、「真羨慕後面的阿伯」、「好想當你的攝影師」、「這在飛機上嗎？也太刺激了吧」、「這也玩太大了」、「太辣了吧」、「這個姐姐先來，我不敢」。