新竹市長高虹安昨日（5）揭露新竹棒球場有疑似偷工減料的重大問題，包括淺層土挖到廢棄磚頭甚至廢電線等，引發各界譁然。與新竹市前市長林智堅互動熱絡的民進黨新竹市議員陳建名則痛批，高的動作不僅一副還在選舉，更讓市府同仁開始擔心，自己會不會淪為高政治動作打擊批鬥前市府的工具。媒體人朱凱翔則呼喚網友一起來「奇文共賞」，吸引大批網友按讚並留言嘲諷。

陳建名昨日在臉書發文，刊出自己站在新竹棒球場的照片表示，高虹安已上任市長一周又4天，但她煞有其事召開棒球場記者會，根本就像「立委高虹安」召開爆料記者會，一副還在選新竹市長的既視感。陳並痛批，高不熟稔市府運作所造成的矛盾，已造成市府上下人心惶惶不安，同仁都開始擔心，自己會不會淪為高政治動作打擊批鬥前市府的工具，絲毫沒有受到專業應得的尊重。

朱凱翔則在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，轉貼陳建名該文寫道：「奇文共賞。當然我知道，這樣會讓建名很爽自己聲量爆增，所以拜託大家，只能讚美，不能罵，要鼓勵他繼續走這個路線好嗎？我宣布，第一屆讚美建名大賽，現在開始！」

此文湧入大批網友按下臉書「大笑」表情，紛紛留言：「她的當選真的會讓許多前朝的人焦慮？議員辛苦了？讓我們繼續看下去吧」、「他是誰？啊！竟然是五屆新竹議員，和抄人堅合作無間」、「如果照這位議座所言市府全力配合，那幾個月前不就應該交出這些廢電纜、廢磚頭？還等人來挖……真的好配合喔」、「是要守護大祕寶，讓他變成心裡永遠的祕密嗎？」「真是奇文，鬼島無下限」。