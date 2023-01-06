集邦科技(TrendForce)公布1月上旬面板報價，包括電視、顯示器及筆電面板都呈現持平。

TrendForce研究副總范博毓指出，電視面板部分因進入第1季，大部分品牌客戶採購動能都開始轉淡，除了傳統的需求淡季影響外，1月年假減少工作天數，也導致部分需求已經在去年第4季提前反映。不過目前面板廠的庫存水位處於健康水位，也持續以控管稼動率來對應淡季較弱的需求，目前預期1月份整體電視面板價格仍會維持在持平水準。

目前顯示器面板需求持續疲弱，面板廠雖然持續控管稼動率，但面板廠供應廠商數較多，部分廠商針對主流尺寸依然有以價取量的想法，因此目前預期1月份21.5吋以下價格維持持平，23.8吋與27吋等主流尺寸下跌0.2美元，跌幅仍朝稍收斂方向前進。

筆電面板需求同樣持續疲弱，不過面板廠對於價格維持持平的想法較積極，品牌客戶在庫存偏高的狀況下，也不願增加太多拉貨，同時增添跌價損失的壓力，在需求量低迷的狀況下，預期1月份的價格將持續維持全面持平。