金管會公布國銀最新獲利及資產品質概況，2022年前11月稅前淨利3633.7億元、年增達13.7％，已提前創年度新高，但截至11月底國銀放款總餘額36.6兆元、月減512.6億元，為2021年4月以來近19月首見衰退，顯示企業面對景氣下滑似已轉為趨守觀望。

觀察國銀去年前11月各類分行獲利，國內總分行2602.8億元、年增達526.2億元或25.3％，海外分行396.8億元、年增達109.8億元或38.2％。不過，國際金融業務分行（OBU）618.8億元、年減達178.7億元或22.4％，中國大陸分行15.4億元、年減18.4億元或54.5％。

累計國銀去年前11月稅前獲利3633.7億元、年增達438.8億元或13.7％，已超越2019年全年的3607.3億元、提前改寫年度新高。然而，截至11月底放款餘額36.6兆元、月減512億元，存款餘額51.98兆元、月增2014億元，存放比續降至70.4％。

國銀去年11月放款出現罕見衰退，銀行局副局長林志吉分析有3大因素。首先，新台幣11月強升達4.23％，以外幣計價的OBU、海外及中國大陸分行放款餘額因匯兌因素縮水。同時，升息使部分客戶提前還款，且10月底國銀放款餘額已創高，亦墊高比較基期。

若就放款單位觀察，去年11月OBU放款月減達1153億元、海外分行放款月減達842億元、中國大陸分行放款亦月減61億元。不過，國內總分行放款仍月增1544億元，顯示國內放款動能仍強。

就放款用途觀察，國銀去年11月購置不動產放款月增637億元、購置動產放款月增44億元，但周轉金放款月減達1141億元、企業投資放款月減52億元。林志吉認為，主要受加速還外幣周轉金借款及匯兌因素影響，而企業存貨增加，亦使周轉金動用需求下滑。