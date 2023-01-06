全訊科技(5222)2022年12月營收為1.22億元，月增17.3%，創下單月歷史新高，因應國防及商用產品訂單持續增加，全訊新廠已進入試機階段，預估待新廠滿載後，公司總產能可望較目前增加1倍以上，為營運再添成長動能。

全訊為專業砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)功率放大器(PA)廠，受惠第4季國防標案產品出貨明顯成長所帶動，2022年12月營收1.22億元，月增17.3%，年成長64.36%，創下單月歷史新高，累計2022年營收為10.34億元，較2021年成長12.87%。

全訊表示，2022年12月營收再創新高，主要在於政府國防相關標案產品佔整體營收約8成，而第4季為國防標案產品的出貨旺季，帶動國內軍工級的功率放大器與次模組出貨量攀高峰。

政府日前通過2023年國防預算為5863億元，較前一年度增加13.9%，全訊身為國內少數可提供國防等級功率放大器的廠商，可望受惠此一商機，公司將持續支持政府國防自主政策，配合政府加強建置防禦型武器及偵測雷達設備的計畫，與國防相關單位合作研發，研發製造各式軍工與航太相關的功率放大器產品，目前在手訂單及出貨進度已排至2024年底，整體營運可望續創佳績。

除政府國防標案產品出貨量穩健成長外，全訊亦持續將功率放大器相關產品拓展至海外軍工及5G商用通訊市場，在海外軍工產品方面，今明兩年對國際及以色列軍工設備客戶的出貨量可望維持穩健成長；而在5G高速傳輸商用領域市場方面，公司自主研發並生產的28G毫米波(mm Wave)功率放大器，已進軍衛星通訊市場，預估明年將開始對國內外客戶進行小批量出貨。

為因應國防及商用產品訂單持續增加，全訊新廠已進入試機階段，預估待新廠滿載後，公司總產能可望較目前增加1倍以上，為整體營運再添成長動能。