經營陸客團旅遊精品購物「陸客一條龍」的上櫃公司「寶得利」負責人、被稱為「購物站天后」的張雅琍，涉嫌結合股市炒手，在2017年到2019年間，分2波炒作自家股票，分別獲利上千萬元，涉嫌《證交法》操縱股價等罪嫌，，台北地檢署昨(5日)指揮調查局台北市調處兵分12路搜索，並以被告身分約談張雅琍和金主、炒手、人頭等12人，經檢察官漏夜偵訊後認為張雅琍涉犯《證交法》，今(6日)諭令80萬元交保。

56歲的張雅琍出生於福建廈門，14歲時隨父母移居香港，21歲時嫁到台灣，在港台兩地開設過藝品店、旅行社、餐廳等。張女早在政府尚未開放陸客來台旅遊時，就創設了台灣第一家針對陸客為主的「開放型購物站」，專賣電器產品與手表，之後轉型為珊瑚、鑽石等精品珠寶店，業界封她為「購物站天后」。

2012年底，張雅琍藉由印刷電路板製造的「祥裕電子」借殼上櫃，2013年更名為寶得利國際，成為台股中第一檔以購物站為營運主體的觀光類股公司，營業項目為鑽石、台灣玉石及珊瑚飾品等產品買賣，專門鎖定陸客及團客銷售。寶得利過去因為「一條龍式」旅遊打響名號，但近年來因兩岸關係緊繃、新冠疫情等因素影響下，陸客人數減少，難見昔日榮景。

張女過去曾因捲入前基隆市議長黃景泰的政治獻金案，而名噪一時，檢調獲報，張女於2017年到2019年間，疑似與外部金主合作，涉嫌找股市作手分2波段，炒作自家公司股票，分別獲利上千萬元，涉嫌《證券交易法》的操縱股價罪，檢調昨搜索寶得利公司及張女住處共12處地點，並約談張女及公司主管員工、金主、炒手12人到案。