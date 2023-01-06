美國消費性電子展（CES）登場，MIH開放電動車聯盟今天宣布計劃在美國俄亥俄州建立創新基地，今年重點發展美國市場，後續也規劃在北美市場開發6人座及9人座車款。

2023年美國消費性電子展於5日至8日登場，MIH開放電動車聯盟積極參展，今天透過新聞稿宣布，計劃在美國俄亥俄州建立創新基地（Innovation Hub），讓供應鏈夥伴進駐，就近支持原廠委託製造（OEM）車廠。

MIH聯盟也在CES上對外展示北美生態系的布局成果，包括Lordstown Motors、INDI EV、Monarch Tractor等電動車品牌，在展場展示商業車隊、娛樂遊戲、農業創新的多元應用情境。

MIH聯盟執行長鄭顯聰表示，MIH採取將全球供應鏈夥伴帶進北美的策略，借重聯盟創始會員鴻海集團在美國製造的量能。

他指出，目前鴻海集團在美國有2個主要據點，一處位在威斯康辛州，現階段以資通訊（ICT）產品為主，未來可作為電動車產業的發展樞紐；另一處位於俄亥俄州，主要生產Lordstown Motors商用皮卡及轎車。

鄭顯聰表示，這2個廠區連結美國中西部涵蓋數州的汽車廊帶，能夠帶動整條供應鏈發展，MIH聯盟在鴻海集團美國製造的資源及協助下，可大幅強化MIH北美生態系鋪展的深度及廣度。

MIH聯盟建立北美生態系，除了把全球電動車供應鏈帶進美國外，MIH也與提供移動應用服務的企業商討合作可能，第一步打造3人座小車Project X，後續將針對北美市場開發6人座及9人座車款。

MIH表示，將美國列為今年重點發展市場，在CES展會上攜手多個重要技術領域的會員，展示最新解決方案，包括圖資及導航領導廠商TomTom、車用資訊安全商VicOne、智慧聯網供應商工業富聯（601138.SH）、觸控解決方案商GIS、自動駕駛解決方案商TIER IV等，爭取北美市場龐大電動車商機。（編輯：徐睿承）1120106