台中大里區東南路1處住宅6日凌晨3點多傳出火警，造成一家五口失去生命徵象送醫皆未救回，據傳火災原因為唯一逃生的66歲屋主以為自家有蛇用高粱酒淋蛇點火，沒想到引發火警，屋主老婆、兒子、女兒及兩名孫子雙雙受困火場，疑因深睡先遭嗆昏再被活活燒死，「燒到皮膚都脫皮了！」

大里暗夜惡火，一家三代5死，睡夢中遭燒得「體無完膚」。(馮惠宜翻攝)

這起火警發生在凌晨近4時，台中市消防局在3點52分獲報，現場除66歲屋主自行脫困外，消防人員於二樓、三樓搶救出62歲女屋主、38歲大女兒和其1歲大男嬰、屋主32歲二兒子及11歲曾姓孫子，5人已明顯無生命跡象，送往大里仁愛醫院、中山附醫及亞大附醫等院搶救後無效全數喪命。

台中大里區東南路1處住宅6日凌晨3時52傳出火警，台中市消防獲報後出動消防車17輛、救護車8輛、人員84名前往搶救。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

據悉，喪命5人疑火災發生時都在沈睡中，先被嗆傷再受到燒燙傷，全身嚴重灼傷，兩個小孩子幾已燒到面目全非，褪去一層皮，狀況另人心疼不已。

外傳起火原因為男屋主誤以為屋內有蛇，企圖用火燒蛇時意外引發火警，唯仍待火調人員進一步調查與釐清。