阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）在IG發布高舉大力神盃的照片，至今獲得超過7400萬人次按讚，創下IG有史以來最多讚紀錄，不過根據阿根廷媒體《Clarin》報導，梅西在場上拿到的獎盃其實是假的，是由來自阿根廷的Zuzulich夫婦找人花了6個月的時間來製作。

按照過往慣例，國際足總FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）將原版獎盃帶到頒獎台，隨後被官方的複製品給取代，但Zuzulich夫婦所製作的假獎盃卻出現在場上，讓阿根廷球員誤以為這2座獎盃分別是原版大力神盃以及大力神盃的複製品。

Zuzulich夫婦這麼做的目的是為了收集阿根廷隊所有人的簽名，卻被人不小心傳到球場上，後來就到梅西的手上，還興奮地拿著假獎盃四處拍照，逼真到讓梅西絲毫沒有意識到是假貨，直到隊友狄馬利亞（Angel Di Maria）往獎盃底座一看，2人也露出尷尬笑容，不過最終還是順利將複製品帶回阿根廷。

先前IG最多按讚紀錄，由Chris Godfrey在2019年1月上傳的雞蛋照所保持，目前有5800萬人給讚；世界盃前夕梅西與另一天王C.羅納多（Cristiano Ronaldo）替法國精品Louis Vuitton拍攝的廣告，也一共累積了4200萬人次按讚。