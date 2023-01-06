台北一名就讀小二的男童在學校上健康教育課時，向老師稱父親會用手指戳他肛門，還會用戰鬥陀螺的發條戳肛門，也會用手指彈生殖器，老師報警後，該父親稱只是在玩耍，法官依據各方證詞與醫院驗傷報告，認定男子在兒子讀幼稚園起以每周2次頻率性侵害，次數共達208次，合併判處8年徒刑。

判決書指出，男子在兒子自106年8月就讀幼稚園起至108年10月就讀小學二年級期間，以每週2次的頻率對兒子性侵害，他在住處客廳或房間內，不顧兒子已表達不願意、不喜歡，仍褪去兒子外褲及內褲後，以手指或戰鬥陀螺發條插入兒子肛門內方式，性侵害次數共計208次。

該名男童在警詢、偵查時證稱，他上學校健康課時，曾像老師提及爸爸會摸他的生殖器官，每禮拜至少2次，讀幼稚園大班時，父親還會用手指頭插入他的肛門，父親生氣時還會用戰鬥陀螺的發條戳他的肛門；男童於108年11月13日遭揭露後，到醫院進行驗傷採證，醫師診斷肛門有1×1公分的瘀紅。

該名男子事後坦承平時會彈兒子下體，或脫下褲子打屁股，但認為只是「男性間的玩耍」，並無任何性交意圖，但法官認為男童敘述內與檢方偵查內容的容重要情節大致相同，認定為親身經歷，且是在學校教導有關「性霸凌」議題時提出此事，無誣陷父親可能；法官判男子犯對未滿14歲男子強制性交罪，共208罪，各處有期徒刑7年6月，合併應執行有期徒刑8年。

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