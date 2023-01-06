小編今（6）日精選5件不可不知的國內外財經大事。戴德梁行董事總經理顏炳立談房市，形容2022年第四季房市正如「三太子」國泰霖園集團三公子蔡鎮宇所預言，已「脫褲圍海」，量、價、買氣都掰了；2023年房市，顏炳立鐵口直斷一個字：「跌」，如「狡兔追月」，就像台語歌「黯淡的月」，就看誰要開出降價第一槍，房價降幅預期上看10％，尤其「聞積起舞」的推案量大區域。。

【1】房價看跌10％ 只等降價第一槍

戴德梁行董事總經理顏炳立公布2023年不動產市場展望報告時指出，目前經濟衰退、政策利空、金流斷、物價漲、通膨，這四大利空，都影響房市買氣，房市走空下修形勢不變，價格易跌難漲。

他表示，過去兩年央行持續打房、四度升息，房市資金面臨斷鏈；今年若平均地權條例修正案一過，「就像舖下天羅地網一般！」房市在金流上會出問題。

【2】綠電大爆雷？20家銀行曝險667億 銀行局回應了

天豐新能源開發的離岸風電允能風場，傳出發生債務危機，正向銀行團爭取減債，銀行局副局長林志吉5日表示，到2022年9月止，參與允能風場授信共20家銀行，其中八家本國銀行（含外銀在台子行）授信餘額236億元，12家外銀授信430億元，合計授信餘額近667億元，有6成以上有外國信用保證機構提供保證額度。林志吉說：「只是工程延誤，還沒有到債務協商的程度。」

【3】大立光去年營收 重返正成長

旺季告一段落，大立光2022年12月合併營收回落，僅勉強守住40億元大關，所幸有蘋果新機效應發酵，帶動9月之後的營收回春，全年營收順利翻正，雖然年增率僅1.52％，不過總算是順利終結營收連3年走跌的窘境，惟元月適逢農曆春節，工作天數減少，大立光也不諱言，元月應會比去年12月差。

【4】參展爆滿 CES成電動車競技場

美國消費性電子展（CES 2023）於美西時間5日於拉斯維加斯正式開幕，由於消費性電子需求持續疲弱，近幾年維持強勁需求的車用電子及先進駕駛輔助系統（ADAS）已躍居展會最大亮點，包括BMW及Stellantis兩大車廠執行長亦發表專題演說，CES 2023儼然成為全球電動車及自駕車科技競技場。

【5】2023年十大政治風險 俄羅斯耍流氓居首

風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）每年一月固定發布報告，預測全球未來一年可能面臨的十大政治風險。值得注意的是，擾亂2022年金融市場一整年的通膨問題僅名列第四，前三名分別是：俄羅斯持續耍流氓、中國國家主席習近平鞏固權力與大規模毀滅性武器威脅。