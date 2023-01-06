新竹市市長高虹安昨日（5）舉辦記者會會勘新竹棒球場，在草皮發現廢棄磚頭、石頭和電線，問題多達152項，預計今日上午由新竹市府發言人施淑婷送交棒球場證物予新竹地檢署。臉書粉絲專頁「工程師看政治」則直言，球場施工標準都找得到，合格廠商也都存在，今天會搞出這樣的事，不可能只是愚蠢，一切的源頭其實都來自「惡」，也就是金錢所引出來的貪婪邪惡。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨日在臉書發文表示，新竹大祕寶開箱，可見那些當初看著黨徽和梳油頭就把票投下去的民眾，他們口中的「小智」用8年12億的代價，幫他們把廢棄磚塊、電線、石塊，通通埋進球場的土裡了。雖然信眾投票給民進黨的時侯，不是為了這些，但黨拿走選票之後，幹的就是這些。

粉專指出，球場施工標準都找得到，合格廠商也都存在，今天會搞出這樣的飛機，不可能只是愚蠢，是「惡」，是金錢引出來的貪婪邪惡。新竹球場某個程度，就像台灣的縮影；總統蔡英文當初風風光光一起跟新竹市前市長林智堅在球場拍照，後又要求全黨挺林抄論文，但從先前的女廁裝反、樓梯鐵鏽、水溝放球場內、表土不合標準，到今天土壤底下的臭不可聞，球場反映出來的，是整個黨由上到下，由裡到外的全面腐敗。

對此，粉專痛批，表面包裝得光鮮亮麗，實際上製造的都是災難。所謂抗中、保台、清廉、勤政、愛鄉土，從頭到尾就只是詐騙標語，物理事實就在那裡，「問題是，什麼時候民眾才能停止相信黨的謊言？」