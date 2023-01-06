臻鼎-KY(4958)2022年12月合併營收為166.91億元，月增11.11%，臻鼎-KY新產能依照規畫開出，深圳首座ABF載板廠及淮安第三園區高階HDI廠預計今年加入量產，高雄園區軟板與先進模組新廠持續建設，並規畫下半年裝機，持續努力達成2030年全球PCB市占率逾10%目標。

隨著大陸防疫措施鬆綁，供應鏈逐步恢復，臻鼎-KY在積極配合出貨下，2022年12月合併營收達166.91億元，月增11.11%，年減19.63%，累計2022年合併營收達1713.56億元，年增10.54%，達成雙位數增長目標，再創歷年新高。

展望第1季，臻鼎-KY表示，公司將努力比去年同期好。

臻鼎-KY表示，2023年雖然總體經濟環境持續面臨諸多挑戰，擴廠進度皆按計畫進行，今年預計加入量產新廠有深圳首座ABF載板廠及淮安第三園區高階HDI廠，高雄園區軟板與先進模組新廠持續建設並規畫下半年裝機，在One ZDT策略下，將全面布局快速成長的應用市場，使產品組合持續邁向高階，延續營收創高表現，鞏固PCB產業的龍頭地位，持續朝著2030年超過10%全球PCB市占率的目標邁進。