一名女網友日前發文抱怨，她與穩交3年的男友計劃結婚，兩人卻為了喜宴方式鬧不愉快，女方盼辦在知名飯店、一桌至少2萬元；男方則因爸爸是里長，想辦桌（9000元）請客。過程意外掀起「姑嫂大戰」，兩女隔空PO文3天了，戰火仍未止息。

準新娘先在「匿名公社」表示，自己是台北人，和來自高雄的未來老公在北部工作認識，兩人已交往3年，有計劃結婚，卻在討論喜宴要怎麼辦時意見相左。

女方認為結婚是人生大事，除了親友，也有許多大學同學會來吃喜酒，應選在高雄知名飯店，且一桌價格至少2萬元。不過男方態度保留，因爸爸當里長超過10年，想請總舖師辦桌，每桌9000元、席開約50桌。

「現在的鄉下人是不是很愛辦流水席」、「一桌不到1萬元，這菜色真的能吃嗎」，原PO不滿發文抱怨，文末甚至附上嘔吐表情符號。結果引出準新郎的妹妹開嗆，「這女人太誇張了！我真希望我哥這個婚別結了」。

「準小姑」回酸，未來嫂子自稱「美歸」，其實也只是國中放暑假時去美國待了1個月。她另補充，男方抓58至60桌、女方10至12桌，總共約72桌，「所有宴客的錢都是我爸出的」，一桌1萬2且禮金全給新人收，「請問她是在抱怨什麼」。

然後「準新娘」又發聲了，直指辦桌是鄉下文化，跟路邊攤一樣衛生堪慮，親友打包食材的習慣也滿丟臉的，「難道林志玲、林依晨出嫁時，會辦流水席嗎」。