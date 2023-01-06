新冠肺炎爆發已經3年了，期間病毒不斷變種，至今疫情尚未平息。一名網友分享自己被衰神附體的朋友，從2022年起至今足足確診了4次，但他明明都已經打了3劑疫苗，卻還是瘋狂染疫，且每次都像是得了重感冒一樣，真的很衰，也引起網友討論，不少人笑歪說，這是病毒版本更新的受害者，每次更新就確診，算是另類的天選之人。

一名網友昨在PTT上分享，身邊一位朋友先是在2022年的農曆年以前確診過1次，後來又分別在2022年的5月和9月再度確診，然後2023年的1月5日又再度驗出陽性，短短1年內就確診了4次之多，讓朋友超懷疑人生，因為他明明就有聽話打疫苗，而且還是打「AZ＋AZ＋莫德納」的組合，但卻瘋狂感染，而且每次都是重感冒的症狀。

貼文引起網友討論，不少人看傻直呼，這是把所有的病毒都得過一輪了吧？「這是把每個變種病毒株都得一次，那麼厲害喔」、「早就是不同的病毒株了吧」、「另類的天選之人」、「版本更新的受害者」、「朋友是病毒基因庫？一直在更新」、「很棒啊，病毒天選之人，天然保護力get」、「他的免疫系統已經是病毒的形狀了」。

有網友表示，確診4次其實沒什麼大不了的，感覺也不是很嚴重的症狀，就當作感冒了4次；另有網友則說，在國外生活的親友也分享蠻多人都確診好幾次，目前聽到最高的確診次數是8次，若是沒有買保險可以理賠的人，那其實根本就沒差。