美國總統拜登和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）於1月5日（週四）通了電話，就俄羅斯對烏克蘭發動持續性的侵略戰爭交換意見，電話中談到，美國預計將會向烏克蘭提供布萊德雷（M2 Bradley）步兵戰車，而德國打算向烏克蘭提供貂鼠步兵戰車（Marder M1A3）。

2015年6月16日布萊德雷步兵戰車在實施連級突破和突擊訓練。（DVIDS）

據白宮5日聲明稿，拜登總統和蕭茲表達了他們的共同決心，他們重申了對烏克蘭主權和獨立的支持。他們重申，面對俄羅斯的侵略，他們毫不動搖地聲援烏克蘭和烏克蘭人民，即只要有需要，將繼續向烏克蘭提供必要的財政、人道主義、軍事和外交支持。為此，美國打算向烏克蘭提供步兵戰車，2國都計劃向烏克蘭部隊提供各自步兵戰車系統的培訓。

鑒於俄羅斯正在對烏克蘭的關鍵基礎設施進行飛彈和無人機攻擊，拜登總統和肖爾茨總理申明他們打算進一步支持烏克蘭對防空能力的迫切需求。12月下旬，美國宣佈向烏克蘭捐贈一個愛國者防空飛彈系統。德國將與美國一起向烏克蘭再提供1個愛國者防空飛彈系統。

2021年7月14日，美國陸軍，陸軍愛國者發射站強化操作人員。（DVIDS）

拜登總統和蕭茲總理對其他盟國和夥伴向烏克蘭提供的軍事支持表示贊賞，贊同烏克蘭國防聯絡小組正在進行的協調努力，並歡迎更多國家捐贈防空系統和作戰車輛。